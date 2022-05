Chi è Vincenza di Uomini e Donne? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono Over arrivata inizialmente per conoscere Alessandro Rausa.

Vinceza Uomini e Donne- foto instagram.com

Vincenza di Uomini e Donne: Biografia e vita privata

Maria Vincenza è nata intorno al 1940 ed è originaria della Calabria, ma di lei non si hanno molte altre informazioni.

Quello che sappiamo è che è nata sotto il segno zodiacale dello Scorpione e ha l’ascendente nella Casa del Sagittario.

Per quanto riguarda il passato sentimentale di Vincenza, invece, sappiamo che è stata sposata e ha avuto dei figli. È una nonna amorevole.

Vincenza: Lavoro

Vincenza ha fatto varie osservazioni riguardo l’abbigliamento dei cavalieri di Uomini e Donne, ma forse è soltanto l’abitudine. È una sarta in pensione.

Vincenza a Uomini e Donne

Vinceza Uomini e Donne- foto instagram.com

Vincenza arriva a Uomini e Donne 2021-2022 per conoscere meglio Alessandro, il cavaliere ultra novantenne reduce dalla frequentazione con Pinuccia Della Giovanna.

Dopo qualche uscita, nonostante la dichiarazione di Alessandro, Vincenza si è tirata indietro, asserendo di aver paura della differenza di età.

Di fatto la dama del trono over ha sposato un uomo molto più grande di lei (circa 20 anni) e adesso vorrebbe conoscere qualcuno coetaneo.

Poco dopo, Vincenza ha iniziato a uscire con Bruno e tra loro le cose sembravano andare per il verso giusto, almeno fino a quando il cavaliere non ha iniziato a fare pressioni per farla trasferire nella sua casa in provincia di Roma.

Bruno ha messo la conoscenza in standby e ha iniziato a uscire con Pinuccia, salvo poi tornare su i suoi passi e chiedere di riprovarci. L’ex Vigile del Fuoco le ha concesso del tempo.

Nel frattempo, però, Vincenza ha iniziato a frequentare Saverio, un cavaliere romano poco più grande di lei sceso apposta per conoscerla. Tuttavia l’approccio troppo fisico dell’uomo non sembra essere gradito.

Vincenza di Uomini e Donne: Instagram

Al momento Vincenza di Uomini e Donne non ha un profilo Instagram, ma la sua partecipazione al people show di Maria De Filippi potrebbe spingerla ad aprirne uno.