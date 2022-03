Chi vincerà GF Vip 2022? I 3 favoriti della finalissima

Chi vincerà il GF VIP 2022? Si avvicina il giorno della finalissima della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una cavalcata lunga più di 6 mesi, 180 giorni in cui ci sono state oltre 50 eliminazioni.

Photo by GF VIP Mediaset by Facebook

Al momento sono rimasti 8 concorrenti a contendersi la vittoria e tre di questi sono sicuri di andare in finale: Lulù Selaissé, Davide Silvestri, Delia Duran. Proprio i tre, già certi della presenza nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP, sono i favoritissimi secondo i siti scommesse più popolari. Nel dettaglio, davanti a tutti troviamo il duo formato da Lulù Selassiè e Davide Silvestri, un po’ più indietro Duran Delia. Via via tutti gli altri. Tra pochissimi giorniscopriremo chi trionferà in questa sesta edizione del GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Nell’attesa, riveliamo maggiori informazioni sui “Vipponi” super favoriti della Casa più spiata d’Italia.

La principessa Lucrezia Selaissé, detta Lulù, è una grande appassionata di musica, moda e costume. Vive a Roma con la famiglia nella centralissima Piazza di Spagna. Dispone di un maggiordomo e un’autista personale. Ha fatto molto parlare di sé nella Casa dopo il suo “avvicinamento” e la storia d’amore con Manuel Bortuzzi. Tra alti e bassi, Lulù è considerata la grande favorita nella finalissima in programma il prossimo lunedì 14 marzo 2022.

Cresciuto a Milano, Davide Silvestri è stato prima modello e poi attore, debuttando nel cast della popolare soap opera “Vivere” in onda su Canale 5. Tra i naufraghi, inoltre, della prima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Successivamente si è dedicato al teatro, prima di debuttare come protagonista nel 2006 nel film “Coppia normalissima”. Negli anni a seguire ha preso parte alla nona stagione di Don Matteo, oltre che in altre popolari fiction, fra cui “Che Dio ci aiuti” e “Squadra Mobile”. Nelle ultime settimane ha avuto più di una discussione proprio con la principessa Lulù, l’altra finalista dell’edizione di quest’anno. Secondo i siti scommesse italiani, è il secondo favorito per la vittoria.

La terza concorrente che ambisce al titolo del “Grande Fratello VIP” è la modella venezuelana Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli. Dopo aver preso parte a numerose telenovelas nel suo paese d’origine, Delia è arrivata in Italia. Qui si è fatta conoscere come modella, divenendo anche un’apprezzata attrice. Sul piccolo schermo ha avuto importanti ruoli nelle fiction “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” e “L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo”. Proprio con Alex Belli ha partecipato all’edizione di Temptation Island Vip del 2019. È stata inoltre una delle vallette in “La Repubblica delle donne”, programma di grande successo condotto da Piero Chiambretti.