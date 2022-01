Chiara Ferragni e Fedez sono risultati positivi al Covid. La priorità per la coppia vip è che i bambini stiano bene. Sia la celebre fashion blogger e imprenditrice digitale che il famoso rapper e produttore discografico sono asintomatici. I figli di Fedez e Chiara Ferragni, Leone e Vittoria, sono risultati negativi e stanno cercando di tutelarli. “Come potrete facilmente intuire, Io e la Ferry siamo positivi”, ha spiegato il 32enne artista ed ex giudice di X Factor in una storia su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez con le mascherine ffp2 – Foto: Instagram

La mamma vip Chiara Ferragni ha sottolineato: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini per ora sono negativi”.

“Questo è il motivo per cui dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Fortunatamente siamo asintomatici e stanno tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo continui così”, ha proseguito il rapper. E poi ancora: “So che molti sono nella stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda”.

La modella e fashion blogger Chiara Ferragni ha asserito: “Tutte le persone vaccinate come noi che sono positive e sto sentendo hanno dei sintomi molto blandi o sono asintomatici. Speriamo passi presto”.

I fan del coppia vip del jet set nazionale e internazionale stanno inviando tanti messaggi di affetto, sostegno e amore ai loro beniamini tramite i social network.

