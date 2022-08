Claudio Amendola ha smentito categoricamente la crisi di coppia con Francesca Neri, parlando di fake news. Dopo la clamorosa separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, Dagospia aveva lanciato il rumor bomba sulla separazione di Claudio Amendola e Francesca Neri. Ora il famoso e popolare attore ed ex opinionista fisso del Grande Fratello ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Claudio Amendola – Foto: Facebook

«Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo», ha detto Amendola a DiPiù Tv. Nessuna rottura dunque, l’amore tra i due prosegue.

Claudio Amendola e Francesca Neri stanno insieme da 25 anni. I due non sono mai stati molto sotto i riflettori. Recentemente l’attrice è stata in televisione per parlare della sua patologia e del libro che ha scritto raccontando quei momenti, ha sottolineato quanto il marito fosse stato per lei importante: «Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato».

La presunta rottura era stata svelata da Dagospia, che aveva parlato di una donna che aveva fatto perdere la testa ad Amendola.

Alcuni anni fa l’ex opinionista del Grande Fratello aveva dichiarato ai ragazzi del Giffoni 2017: «Vi dico una cosa che non ho mai detto prima – fa con tono complice ai ragazzi che l’hanno accolto con un’ovazione – Nei primi mesi del nostro rapporto, nei salotti romani si scommetteva su quanto avremmo resistito. I più ottimisti ci davano otto/dieci mesi: stiamo insieme da venti anni! Siamo la dimostrazione che anche nel nostro mondo si possono conciliare famiglia e ambizioni. Noi ci siamo riusciti, soprattutto grazie a Francesca».