Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo la nascita di Gabriele sono più innamorati e affiatati che mai. Il desiderio sessuale è addirittura aumentato. Il baby vip ha compiuto 4 mesi. “Volendo il desiderio è cresciuto, ora non c’è più il tempo di prima, se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio”, ha detto la showgirl e influencer al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dal giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro – Foto: Instagram

“Essere in coppia significa impegnarsi ogni giorno”, ha chiarito la mamma vip Clizia Incorvaia. “Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, però secondo me la monogamia è veramente l’unica strada: non credo a tutta questa bellezza e serenità delle coppie aperte”, le ha fatto eco Paolo Ciavarro.

Sono migliorati i rapporti con Francesco Sarcina. A tal proposito Paolo ha rivelato: “Siamo il frutto delle nostre esperienze, alla fine io ho scritto un po’ la stessa storia della mia famiglia: mio padre si è messo con mia madre che era una donna con alle spalle un matrimonio e un figlio. E poi sono nato io che, a mia volta, dopo sono stato figlio di separati e i miei hanno avuto nuovi compagni: sono laureato in materia, non parlo con presunzione, ma con consapevolezza. In tanti mi hanno chiesto: ‘Ma fai un figlio con una donna che ha già una figlia?’. E quindi? E quindi è tutto meraviglioso. Basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco”.

La coppia vip convive già a Roma da diversi mesi. “Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco – ha detto Clizia -, il nostro rapporto, mio e di Francesco, in passato non è stato idilliaco, ma Paolo mi ha aiutato anche a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante. Ora so che si può avere una famiglia allargata e serena, che non è quella del mulino bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione”.

