Come Monet è il nuovo singolo di Junior Cally: testo e video

Come Monet è il nuovo singolo di Junior Cally. Il rapper romano ha svelato che il testo di Come Monet descrive alla perfezione il suo “mondo di prima”, caratterizzato dai suoi problemi con l’alcol, alimentati dal disturbo ossessivo-compulsivo di cui soffre da anni, e dalla sua dipendenza dal sesso. Il video di Come Monet, infatti, è molto esplicito e contiene molte scene esplicite. “C’è dentro tutto il mio mondo di prima e se siete arrivati qui pieni di pregiudizi – ha detto Junior Cally -, potete anche non ascoltarlo. Non ascoltatemi. In questo spazio, nel mio pezzetto di questo buco nero chiamato Instagram, non c’è mai stato posto per l’ipocrisia, solo per la verità anche quando è dura. Ma se vorrete ascoltarmi, allora ne sarò felice, perché se c’è una cosa che ho imparato in questi mesi è il potere della condivisione. E la forza della sincerità. Condividere è prendersi cura”. Ecco testo e video ufficiale del nuovo brano del giovane rapper.

Come Monet è il nuovo singolo di Junior Cally: il testo

Un bacio alle donne d’Italia

In campo come un calciatore

Lo so, non ci credi, fra

Allora chiedi a qualche moglie di qualcuno in Serie A

Che faccio bum bum

Sto nel letto con tre donne

Giuro le amo tutte

Dalla loro faccia giuro che mi amano tutte

Non provare mai a farmi un torto

Che se c’hai una fi*a accanto

Io ti giuro te la monto

E tu che vuoi

Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi pure

Metti il vestito con le piume

Ho un migliaio di cinture

Junior Cally, mica il film

800 sfumature

Sai che muovo così bene queste dita

Che neanche un chirurgo.

Pure da bendato du? secondi e trovo il punto

Mano sulla pancia ed ?cco scatta

Così bagnata che sembra di stare in barca.

Sei nuda sopra al letto pronta per farti dipingere

Da oggi in poi mi chiamerai Monet

Tu che ribalti gli occhi

Mentre mi chiedi di spingere

Con me non serve fingere

Salutami il tuo ex

Vieni da me

Lo sai zero cip

Entra nel drip

Qui le regole non valgono

Tu su di me

Dopo io su di te

Fino a soffocarci

Più forte, più forte, più forte.

Faccio un tiro e poi continuo

Non intendo la canzone

Solo così mi sento vivo

Primo fra miliardi di persone

E chiamo Sara

Mi gasa ma la musica con la bocca spara

Una notte in villa prosciugata é il Sahara

Non ha più saliva, non fa niente

Tocco la sua psiche e la svuoto mentalmente

La tv si sbagliava, mi dispiace

Sono un violento ma lo sono solo a letto

E alle donne piace, mio marito non mi scopa

È un parlamentare, vieni da me stanotte, so che sei cattivo

Ca**o me ne fotte, non é che se ti amo Allora non ti scopo forte Tu nobile dama io ca**o don Chisciotte

Ho dei problemi non ti scopa così il tuo ragazzo

E voglio che me lo dici mentre vieni.

Come Monet è il nuovo singolo di Junior Cally: il video