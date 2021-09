Cristiano Caccamo: biografia, carriera, fidanzata, Instagram e curiosità

Artista di strada, figlio di un latitante, timido magazziniere, cardiochirurgo: non c’è ruolo che Cristiano Caccamo non sia in grado di interpretare. Ma quanto conosciamo di lui?

Cristiano Caccamo- foto instagram.com

Bello e talentuoso. Cristiano Caccamo ha vestito i panni dei personaggi più disparati, diventando uno degli attori promettenti del panorama cinematografico italiano.

Negli anni l’attore ha studiato cinematografia e si è diviso tra teatro, cinema e televisione, dimostrando di poter restituire varie sfumature interpretative.

Ma che origini ha Cristiano Caccamo? Chi è la madre di Cristiano Caccamo? Come è arrivato al successo? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’attore!

Biografia

Cristiano Caccamo nasce il 21 marzo del 1989 a Taurianova (Calabria) dove è cresciuto con il papà Michele (poeta e scrittore), la mamma Anna e il fratello Gabriele.

A soli 15 anni, però, Cristiano si trasferisce ad Assisi per allontanarsi dalla città natale. Lì frequenta un convitto e inizia a lavorare come modello, fino a quando il padre non lo indirizza verso il teatro.

L’iscrizione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma rappresenta una svolta per lui perché si appassiona al teatro e alla recitazione in generale.

Carriera

Nel 2010 Cristiano Caccamo viene scelto per un ruolo minore nell’opera teatrale Ciechi. Da quel momento in poi si dividerà tra teatro, cinema e televisione.

L’attore ha lavorato a vari progetti televisivi: Anastasia Love Dance tra il 2013 e il 2014; Questo è il mio paese nel 2015; Il paradiso delle signore tra il 2015 e il 2018; Provaci ancora prof! nel 2015; Matrimoni e altre follie nel 2016; Che Dio ci aiuti tra il 2017 e il 2019; Don Matteo e La vita promessa nel 2018.

Si è dedicato molto anche al cinema con film come La corsa e La vita oscena del 2014; Cenere del 2015; Parenthèse, del 2016; Puoi baciare lo sposo del 2018; Sotto il sole di Riccione del 2020.

Che film sta girando Cristiano Caccamo? Nel 2021 lavorerà a vari progetti: Una Famiglia Mostruosa, Bla Bla Baby, Io e mio fratello e La donna per me.

Dopo l’esperienza di Ciechi del 2010, l’attore calabrese ci riprova con l’opera teatrale Molto rumore per nulla del 2015.

Altri progetti

Non solo attore. Cristiano Caccamo ha preso parte a vari videoclip tra i quali ricordiamo quelli di Luciano Ligabue, Laura Pausini e Tommaso Paradiso.

L’attore calabrese appare anche nel cortometraggio pubblicitario per Campari diretto da Matteo Garrone nel 2019.

Tra un film e l’altro ha partecipato al reality show Celebrity Hunted di Prime Video in coppia con Diana Del Bufalo.

A settembre 2020 si mostra in una veste inedita, quella di scrittore: Cristiano Caccamo pubblica il suo primo romanzo intitolato Chiedimi La Luna.

Riconoscimenti

La carriera di Cristiano Caccamo ha inizio nel 2010, ma può vantare di alcuni riconoscimenti importanti: il Premio Kineo a Venezia nel 2017 e il Premio Charlot nel 2018.

Vita privata

Cristiano Caccamo ha una fidanzata? Il successo professionale ha acceso la curiosità intorno alla vita privata dell’attore.

Negli anni il gossip ha attribuito vari flirt a Cristiano Caccamo, da Valentina Romani a Diana Del Bufalo, ma nessuno è stato mai confermato o smentito.

Chi è la fidanzata di Cristiano Caccamo? La fidanzata si chiama Francesca, una ragazza romana ed è laureata.

Comunque esiste una costante: Cristiano Caccamo e Federica Zacchia non sono soltanto colleghi, ma anche migliori amici.

Cristiano Caccamo: Instagram

Cristiano Caccamo ha un profilo Instagram molto attivo in cui pubblica scatti sul set, promuove i nuovi progetti e mostra i propri momenti di svago.