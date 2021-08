Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip 5 parteciperà a La Fazenda

Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip 5 parteciperà a un altro reality show, ma questa volta nella sua madrepatria: La Fazenda. Una delle grandi e chiacchierate protagoniste dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 è nel cast dei concorrenti del programma tv brasiliano che inizierà il 14 settembre con la conduzione di Adriane Galisteu. Si tratta della tredicesima edizione de La Fazenda.

Dayane Mello – Foto: Instagram

La modella e showgirl brasiliana Dayane Mello darà sicuramente battaglia fino all’ultimo. Il giornalista Leo Dias ha lanciato lo scoop su Metropoles: “La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di Rodrigo Carelli. Nonostante manchi un mese alla partenza, mancano ancora alcune conferme per i nomi del cast. Ma posso dirvi che tra loro c’è la brasiliana Dayane Mello, che ha partecipato al Grande Fratello Vip, il Big Brother italiano”.

Per poi aggiungere: “Sui suoi social, la brasiliana, che vive in Italia, in questi giorni ha condiviso le sue giornate in una fattoria in Brasile. La ragazza è una veterana quando si tratta di reality, poiché ha partecipato ad altri due programmi, tra cui L’Isola dei Famosi, che prevedeva test di resistenza e altre dinamiche di convivenza”.

Per poi concludere: “Dopo aver affrontato molte prove al Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha conquistato il 4° posto nello show. Pur non vincendo il programma, ha fatto innamorare fan sia in Italia che in Brasile, dove è diventata molto nota”.

La grande amica di Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, è pronta per una nuova avventura in tv in Brasile. I fan dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi e dell’ex gieffina vip sono davvero entusiasti e felici. Di fronte alle critiche di alcuni detrattori, una fan ha scritto: “Invece la vedo bene in questo programma. Poi Dayane non si fa mettere piede in testa da nessuno è perfetta per la fazenda anche perché lei ama la natura e gli animali poi lì il contesto è diverso del gf loro hanno molto più spazio”.

