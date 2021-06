Dayane Mello e Rosalinda Cannavò unite dopo la crisi: “Rappresentiamo le donne forti”

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò unite dopo la crisi al Grande Fratello Vip 2020. Dopo un periodo di allontanamento e rottura, ora le due ex gieffine vip sono più affiatate che mai. La loro amicizia è tornata più forte che mai. La bellissima e sensuale modella e showgirl brasiliana ha scritto una dolce dedica alla sua amica del GF Vip su Instagram.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò – Foto: Instagram

Ora l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e la fidanzata dell’influencer e modello Andrea Zenga si sostengono a vicenda anche nei progetti lavorativi. Dayane Mello, infatti, ha lanciato un’esclusiva linea di cosmetica chiamata Day – Dayane and you, e ha voluto come testimonial proprio la siciliana. Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, entusiasta per il successo dell’amica, si è prestata ad uno shooting mozzafiato, che ha riacceso il cuore dei fan delle Rosmello.

Dayane ha commentato con un pizzico di orgoglio: “In qualche modo rappresentiamo innumerevoli donne, quelle forti. Penso che sia superfluo continuare a dire quanto sei importante per me. Ma non potevo scegliere una persona diversa per condividere questo sogno per me. Quelle che si reinventano ogni giorno e che hanno i segni, ma non si lasciano abbattere. Grazie mia Rosalinda per essere sempre con me, vicine o lontane saremo sempre noi”.

Qualche settimana fa Dayane ha rivelato di essere in terapia, poiché non riesce a superare la morte del fratello Lucas, deceduto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio a Lontras in seguito a un terribile incidente stradale. L’auto su cui si trovava Lucas avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantato frontalmente con un camion, sull’autostrada che collega Lontras al Rio do Sul, al Km 128. Lucas è morto sul colpo, era solo nel veicolo. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello, ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Chi: “Lei sa che cos’è la pazzia? Con la mente non si può scherzare. Ognuno sui social mostra la parte finta, fake della propria vita. Voi vedete che sorrido, che sto bene, in realtà dentro ho un dolore che non si può spiegare. Adesso sono in cura da una terapeuta del dolore”.