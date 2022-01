Delia Duran rivela: “Io e Alex Belli l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta”

Delia Duran ha confessato un segreto bollente e piccante alla sua compagna di avventura del GF Vip 6, Manila Nazzaro. La bellissima e sensuale attrice, modella e showgirl è entrata da pochi giorni come concorrente nella Casa più spiata e famosa d’Italia, ma sta già regalando chicche di gossip davvero esplosive. Durante una chiacchierata notturna con l’ex Miss Italia, Nusat Del Valla Duran Perez (questo è il suo vero nome e cognome) ha svelato di aver avuto un rapporto intimo a tre con suo marito Alex Belli e un’altra donna.

L’attrice venezuelana di numerose fiction tv di successo, come ad esempio “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”, “L’onore e il rispetto-ultimo capitolo” e “Furore-capitolo secondo” ha affrontato l’argomento relativo alla vita di coppia con Alex Belli.

Più volte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi aveva dichiarato di vivere un amore libero e aperto con Delia Duran: “Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto ‘io sono questo’ e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. […] Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così“.

Ora a parlarne è stata proprio l’attrice e modella venezuelana. Alla conduttrice tv ed ex modella Manila Nazzaro ha confessato: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta – ha sottolineato Delia -, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale“.

Invito tutto a guardare e ascoltare attentamente. Delia senza accorgersene ha spillato tutto e la regia ha subito censurato.

D’altronde ognuno è libero di fare ciò che vuole nel proprio letto. D’altronde tante coppie amano sperimentare altre forme di condivisione e trasgressione anche grazie al supporto di applicazioni, chat di incontri e siti di annunci per adulti. Il fenomeno è molto diffuso, ma rappresenta per molti ancora oggi un tabù, ma davvero non c’è proprio nulla di cui vergognarsi.