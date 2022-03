Elena Morali prende il posto di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show 2022: scoop!

Elena Morali prenderà il posto di Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso! Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop domenicale. Dopo il ritiro “scontato” della showgirl Flavia Vento, la famosa e popolare conduttrice tv Barbara d’Urso aveva lanciato alcune indiscrezioni sull’identikit della sostituta della showgirl, che si è ritirata dopo soltanto otto giorni. Tutti avevano ipotizzato che si trattasse della vincitrice della seconda edizione de La Pupa e il Secchione nonché ex co-conduttrice delle ultime due precedenti edizioni del programma tv di Italia 1, Francesca Cipriani. Qualcuno aveva ipotizzato anche un doppio ingresso: sia Elena che Francesca. In realtà subentrerà soltanto Elena Morali!

Elena Morali – Foto: Facebook

La Pupa e il Secchione Show 2022: la sostituta di Flavia Vento è Elena Morali

Per la compagna dell’ex concorrente del Grande Fratello, Luigi Mario Favoloso, si tratterà della sua seconda partecipazione al programma tv di Italia 1. Elena Morali aveva infatti partecipato alla seconda edizione de La Pupa e il Secchione, edizione vinta proprio da Francesca Cipriani.

La terza puntata del programma tv di Italia 1 andrà regolarmente in onda martedì 29 marzo, come confermato dalla stessa presentatrice sul suo profilo Twitter. “Amici di Twitter – ha esordito con un vocale Barbara – noi andiamo in onda martedì. Lo sapete? Martedì, martedì con la terza puntata de La pupa e il secchione show… ci vediamo martedì…”.

La Pupa e il Secchione Show 2022: il ritiro di Flavia Vento

“Dopo l’ultima puntata abbiamo passato una notte molto particolare – aveva detto Barbara durante una recente puntata di Pomeriggio 5 -. Ok ve lo dico, Flavia Vento si è ufficialmente ritirata. Ho fatto di tutto per convincerla. Le ho anche detto che avremmo potuto farle vedere i suoi cani, ma non c’è stato nulla da fare. Flavia è voluta andarsene ed è già tornata a casa sua. Martedì vi spiegherò il vero motivo per cui ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Perché non ha a che fare con i cani, ma c’è dell’altro. Io durante i casting l’avevo avvisata e le avevo chiesto se sarebbe riuscita a restare in gioco e lei mi aveva rassicurata. Purtroppo anche questa volta ha mollato. Però non sono arrabbiata con lei, come si fa ad essere arrabbiati con la Vento?”.

La nostra @carmelitadurso è costretta a darvi una notizia che non avrebbe mai voluto dare: Flavia Vento ABBANDONA anche #LaPupaeilSecchioneShow! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/AatKbs0SuM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Barbara d’Urso aveva poi aggiunto: “C’è Mumi disperato per i corridoi della villa. Ovviamente lui non lascia il programma e quindi non rimarrà solo. Infatti per Aristide è in arrivo un’altra pupa. E no, non si tratta di Paola Caruso, ma proprio un’altra. L’identità la sveleremo martedì in puntata, ma posso darvi degli indizi. Lei è una super pupa, un volto conosciuto in tv. Non voglio dire famosa, perché non mi piace come termine, ma l’avete vista in televisione molte volte. Questa ragazza è bionda, formosa, con delle belle curve. Lei è la pupa per eccellenza, è italiana, italianissima. Posso dirvi che è una pupissima. Se ha già fatto La Pupa e il Secchione? Non posso dirlo, non fatemelo dire, ve lo dirò martedì sera“.