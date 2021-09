Elisabetta Gregoraci smentisce il ritorno di fiamma con Flavio Briatore e chiarisce: “Nessuna dieta”

Elisabetta Gregoraci ha smentito categoricamente il ritorno di fiamma con l’ex marito, il ricco e famoso imprenditore Flavio Briatore. La presentatrice di Battiti Live ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non può condividere foto di famiglia con suo figlio e l’ex marito che subito circola la voce su una presunta reunion con Briatore. Ora ha voluto spazzare nuovamente questo rumor dalle pagine del settimanale Gente.

Elisabetta Gregoraci – Foto: Facebook

L’ex gieffina vip Elisabetta Gregoraci ha spiegato che va molto d’accordo con il padre di suo figlio, Nathan Falco, ed è esclusivamente per quest’ultimo che, spesso, si trovano a passare del tempo assieme. Quindi è da archiviare categoricamente la possibilità che tra i due ci sia di nuovo del tenero.

Dato che si è da poco conclusa l’esperienza al timone di Battiti Live, l’evento televisivo musicale dell’estate, i più si domandano quando la Gregoraci tornerà sul piccolo schermo. Ormai quello che prima era soltanto un rumor è una verità acclarata: sarà una delle protagoniste dello storico show di Canale 5, Scherzi a parte. Elisabetta stessa ha dichiarato: “Presto mi vedrete accanto ad Enrico Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte”.

In merito a una sua presunta dieta, l’ex moglie del ricco e potente imprenditore e manager Flavio Briatore ha spiegato che la dieta non c’entri nulla con la magrezza e la tonicità che la contraddistinguono, dal momento che non può fare a meno di pasta e cioccolato. A detta sua, si tratta soltanto dell’ottimo metabolismo, ereditato dal padre, ed ha poi aggiunto: “I muscoli invece hanno memoria dello sport praticato da bambina”. E persino ora, che ha 41 anni, Elisabetta si dedica all’attività fisica per mantenere sempre al top la sua forma fisica.

