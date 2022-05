Eurovision Song Contest 2022: per i single italiani i favoriti sono Mahmood e Blanco. La 66ª edizione dell’annuale e prestigioso concorso canoro si svolgerà dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino in Italia, in seguito alla vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni nell’edizione precedente. I Maneskin sono stati i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Sarà la terza edizione della manifestazione musicale a svolgersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Mahmood e Blanco – Foto: Instagram

L'attesa in vista delle serate del 10, 12 e 14 maggio è alta e anche i single hanno detto la loro: per il 53% sarà l'Italia a vincere con il duo Mahmood – Blanco, seguiti con il 23% da San Marino con il nostrano Achille Lauro e dalla Finlandia con il 15% dei The Rasmus. A confermarlo i dati emersi da una ricerca condotta da Meetic, l'app di dating che ogni mese – solo in Italia – mette in contatto più di 55mila single. Numeri alla mano, il 69% conferma che seguirà lo show, chi da solo (48%) e chi in coppia con una nuova conquista (52%).

Eurovision Song Contest 2022: la lista dei cantanti in gara

Albania: Ronela Hajati – Sekret

Armenia: Rosa Linn – Snap

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Belgium: Jérémie Makiese – Miss You

Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention

Croatia: Mia Dimši – Guilty Pleasure

Cyprus: Andromache – Ela

Czech Republic: We Are Domi – Lights Off

Denmark: REDDI – The Show

Estonia: Stefan – Hope

Finland: The Rasmus – Jezebel

France: Alvan & Ahez – Fulenn

Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

Germany: Malik Harris – Rockstars

Greece: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

Iceland: Systur – Með Hækkandi Sól

Ireland: Brooke – That’s Rich

Israel: Michael Ben David – I.M

Italy: Mahmood & Blanco – Brividi

Latvia: Citi Z?ni – Eat Your Salad

Lithuania: Monika Liu – Sentimentai

Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

Moldova: Zdob i Zdub & Fra?ii Advahov – Trenule?ul

Montenegro: Vladana – Breathe

Netherlands: S10 – De Diepte

North Macedonia: Andrea – Circles

Norway: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Poland: Ochman – River

Portugal: MARO – Saudade Saudade

Romania: WRS – Llámame

San Marino: Achille Lauro – Stripper

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

Slovenia: LPS – Disko

Spain: Chanel – SloMo

Sweden: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Switzerland: Marius Bear – Boys Do Cry

Ukraine: Kalush Orchestra – Stefania

United Kingdom: Sam Ryder – SPACE MAN

Eurovision Song Contest 2022: la lista dei possibili vincitori secondo gli scommettitori

1 Ukraine Kalush Orchestra – Stefania

2 Italy Mahmood & Blanco – Brividi

3 Sweden Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

4 United Kingdom Sam Ryder – Space Man

5 Greece Amanda Tenfjord – Die Together

6 Poland Krystian Ochman – River

7 Norway Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

8 Spain Chanel – SloMo

9 Netherlands S10 – De Diepte

10.Australia Sheldon Riley – Not the Same

11.Portugal Maro – Saudade, saudade

12.France Alvan & Ahez – Fulenn

13.Belgium Jérémie Makiese – Miss You

14.Switzerland Marius Bear – Boys Do Cry

15.Serbia Konstrakta – In Corpore Sano

16.Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black

17.Finland The Rasmus – Jezebel

18.Cyprus Andromache – Ela

19.Armenia Rosa Linn – Snap

19.San Marino Achille Lauro – Stripper