Eveline Dellai al centro dello scandalo per degli sms con il premier belga Alexander De Croo

Eveline Dellai è finita al centro dello scandalo europeo per degli sms scambiati con il primo ministro belga Alexander De Croo, 46 anni, sposato e padre di due figli che a causa di avance esplicite via whatsapp rischia di doversi dimettere. Il premier belga ha invitato la giovane attrice italiana a incontrarlo: “Ehi tesoro, so che sei in Belgio il 24 novembre… Fantastico!”, si legge in un messaggio riportato dal Corriere, “pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?”.

Eveline Dellai – Foto: Facebook

Lo scambio tra il politico e la giovane stella internazionale del mondo adult – nota anche per gli spettacoli con la gemella, le Dellai Twins – è stato svelato dal giornalista e scrittore Wouter Verschelden nel libro Les fossoyeurs de la Belgique (I becchini del Belgio), uscito nel luglio 2021, un racconto dei retroscena della crisi politica nel Paese.

I messaggi, scambiati su Whatsapp – e per poche ore finiti anche su YouTube, pubblicati dal regista di film a luci rosse belga Dennis Burke – risalgono al periodo in cui De Croo era ministro delle telecomunicazioni. “De Croo mi aveva scritto in occasione di un mio spettacolo in Belgio chiedendomi di vederci – ha raccontato Dellai al Corriere – non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato”. Quindi la ragazza si è informata, scoprendo l’identità del misterioso ammiratore: “Mi hanno detto che era un politico importante. Era un mio fan, voleva vedermi. Così abbiamo chattato“.

L’incontro tra i due, però, non è avvenuto: “Anche io avrei voluto vederlo, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo riusciti a organizzare. Ricevo milioni di messaggi, da tanti uomini. Molti di loro sono politici e sono famosi, per me è normale”.

Eveline e Silvia Dellai sono nate a Trento il 10 luglio 1993 e fino a sette anni sono cresciute con i genitori nel sobborgo di Villamontagna. Ormai da tanti anni si sono trasferite in Repubblica Ceca, dove da sempre il panorama adult internazionale lavora a grandi volumi d’affari.