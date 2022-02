Fabio Mancini per Luigi Bianchi Flirt 2022 collection

Fabio Mancini è stato scelto come protagonista della collezione 2022 di Luigi Bianchi Flirt. La collezione di Lubiam, leader storico nel settore bridal/sposalizio uomo, è pensata per gli eventi speciali: cene di gala, prime a teatro, red carpet, serate al casinò e matrimoni che richiedono un determinato dress code. Tutte situazioni dove la parola d’ordine è mondanità. D’altronde le feste sono una cosa seria e vanno celebrate in grande stile.

Fabio Mancini per Luigi Bianchi Flirt

Il top model da Guinness con Armani (la prestigiosa e lussuosa maison fondata e diretta dal grande re della moda Giorgio Armani), Fabio Mancini, è il grande protagonista di questa campagna pubblicitaria che ha conquistato davvero tutti. Il volto e il corpo del supermodello italiano Fabio Mancini dominano sui grandi manifesti della maison Lubiam che occupano i muri di tutta Italia.

Mancini ha sfilato in tutto il mondo. Ha oltre 50 sfilate all’attivo ed è stato testimonial Armani per più di 24 stagioni consecutive. L’affascinante The Armani Icon Fabio Mancini, che ha festeggiato 12 anni di collaborazione con Armani, collabora anche con altre grandi firme della moda: da Vivienne Westwood a Borsalino, da Dolce&Gabbana a Ermanno Scervino. Fabio è molto amato e popolare sui social network, in primis Instagram e Facebook, ed è un archetipo per tantissimi giovani e adolescenti.

Fabio Mancini testimonial per Luigi Bianchi Flirt

La magia è data dal contesto ma anche dal modo in cui ci si pone al suo interno. Uno stile unico, essenziale, ultra contemporaneo eppure senza tempo che si presta sia alla solennità di un evento formale sia a momenti più lussuosi e prestigiosi. Lo stile iconico, di classe e intramontabile Luigi Bianchi Flirt permette ad un uomo non solo di sentirsi a proprio agio, ma anche di offrire la versione migliore di sé stesso in qualsiasi momento, poiché va oltre le tendenze del momento.