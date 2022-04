Fabrizio Corona e Fedez sono ai ferri corti da tanti anni, anche se i motivi non sono mai stati svelati. Ora è scontro anche sui social tra l’ex agente dei paparazzi italiani e il celebre rapper e produttore discografico.

Qualche giorno fa Fedez aveva attaccato Corona durante Muschio Selvaggio (la sua trasmissione in podcast). Il rapper, chiacchierando con la famosa e popolare showgirl e modella argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, ha parlato senza mezzi termini di un presunto attrito che Corona avrebbe nei suoi riguardi ed ha chiesto alla conduttrice tv del programma di Italia 1 Le Iene il motivo.

Non è mancata la risposta di Corona che sui social è sempre molto attivo: “Ma no, non ti odio (…). Guarda non ce l’ho con lui. A lui importa… è una vita che come tutti mi ha preso a modello. Fede sono ossessionato perché ti voglio”, ha scritto su Instagram l’ex re dei paparazzi.

Cosa c’è dietro questo litigio tra Corona e Fedez, che indubbiamente è il personaggio più forte degli ultimi anni. Fabrizio, poi, potrebbe – condizionale d’obbligo – non aver digerito tutta la popolarità di Fedez, che ha sposato Chiara Ferragni ed è uno degli uomini più influenti degli ultimi tempi. Nel vero senso della parola.

“Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal ‘bolla’. Volente o nolente, caro Federico tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno”, ha scritto Corona rivolgendosi a Fedez. “Quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui MIEI social. Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare. Un abbraccio e rimettiti in forma!”, ha concluso.

E sul passaggio legato ai tatuaggi sembra proprio che Corona non digerisca il fatto che il tempo passa e possa esserci un altro personaggio sulla scena, che non sia lui. Uno come Fedez, che è influente e che lancia nuove mode. Ma questa potrebbe essere solo una lettura legata a questo assurdo litigio.

Tra loro tutto è finito in tribunale. Fedez, infatti, avrebbe denunciato per diffamazione Corona, che li avrebbe definiti “ebeti”. “A processo te lo spiego, meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry”, ha detto ancora Corona “solleticando” Fedez. “Corona non perdona”, ultima frase.