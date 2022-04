Fariba Tehrani verso il Grande Fratello Vip 7. La mamma vip della famosa showgirl, influencer e modella Giulia Salemi è pronta per un altro reality show. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi potrebbe coronare adesso un nuovo sogno nel cassetto, ovvero partecipare al GF Vip che ha regalato popolarità alla figlia. L’indiscrezione fragorosa è stata lanciata proprio dall’ex gieffina vip Giulia Salemi.

Fariba Tehrani con la figlia Giulia Salemi – Foto: Facebook

Durante lo scorso GF Vip Party, la compagna di Pierpaolo Pretelli: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Rumor confermato di recente da Pierpaolo Pretelli a SuperGuidaTv: “Ormai ci siamo andati tutti e se ci va anche Fariba non cambia nulla. Siamo tutti domiciliati a Cinecittà. Se dovesse partecipare avrà il sostegno e il supporto dell’intera famiglia. Sono molto curioso”.

In queste ultime settimane si sono autocandidati per il GF Vip 7 anche due ex tronisti di Uomini e Donne: Alessio Lo Passo e Davide Donadei.

Soltanto poche settimane fa Alessio Lo Passo in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito IGOSSIP.it ha rivelato: “Mi piacerebbe molto partecipare per vivere emozioni come quelle viste quest’anno e per far capire che le persone a volte possono cambiare attraverso le tragedie personali che hanno vissuto, ma è inutile far tanti giri di parole: il mio recente passato mi ha sbarrato ogni strada. Questa è la verità. Ho una storia molto forte da raccontare, persino socialmente utile, perché io sono l’esempio estremo di ciò che può accadere se ci si muove male sotto i riflettori della notorietà effimera, oppressi dalla paura che tutto finisca. Non per nulla il mio dramma è iniziato per una paparazzata costruita a tavolino nel timore di svanire nel nulla, di diventare invisibile. È una pratica molto in uso tra personaggi più o meno noti. Che se ne parli, magari male, basta che se ne parli… però quanto accaduto a me è andato molto oltre. Troppo oltre. Se ci penso ora è tutto assurdo, ma non posso dimenticare quanto quell’errore si è portato appresso, a catena”.

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ALESSIO LO PASSO SU GF VIP 7, MATRIMONIO E PROGETTI

Alcuni giorni fa ha lanciato l’appello al conduttore e autore tv del GF Vip, Alfonso Signorini, anche un altro ex tronista. Davide Donadei ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Siamo stati al GF grazie ad un amico che lavora lì. Posso dire che è stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente interessante“.