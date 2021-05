Federica Pacela parla del suo debutto musicale con Vai col tanga a iGossip.it [INTERVISTA]

Federica Pacela parla del suo debutto musicale con il brano Vai col tanga al nostro sito iGossip.it. Esordio reggaeton per la bellissima e spumeggiante influencer ed ex concorrente di Ex on the Beach Italia. La musica è sempre stata la sua più grande passione. Ora la sexy e simpatica influencer, modella e calendar girl ha realizzato il suo grande sogno e ne parla ai nostri microfoni. Subito dopo il salto troverete l’intervista integrale a Federica Pacela!

Federica Pacela – Foto: iGossip.it

Ciao Federica, hai lanciato pochi giorni fa il tuo primo brano musicale dal titolo Vai col tanga. Quali feedback ha ricevuto da amici, parenti, fan e detrattori?

Amici e parenti hanno riconosciuto lo sforzo, canticchiano la canzone, l’hanno apprezzata molto o ne hanno rilevato le debolezze, come era naturale. Non si aspettavano certo che fossi la nuova Adele. Lo stesso vale per i fan: non si può piacere a tutti, ma dalla maggioranza ho avuto tanti messaggi carini e di incoraggiamento. I detrattori sono sempre uguali: non è da loro che posso aspettarmi critiche obiettive. Gli haters sono tutti della stessa specie: nei confronti di chiunque e su qualsiasi argomento.

Quale messaggio vuoi inviare con questa canzone?

In realtà è un pezzo volutamente ironico e leggero, con un semplice messaggio positivo: la vita va presa come viene e se qualcuno, in amore o in altri ambiti, non ci considera o ci usa… bisogna prenderne atto e voltare pagina. Mai accanirsi. Sapersi ritirare al momento opportuno non è una sconfitta, ma una vittoria. Se la vita ti fa un regalo è perché trova spazio: se lo trova occupato da qualcosa che non ha valore, un treno passa e non si ferma. La ragazza della canzone è il perfetto cliché della ragazza che si fa invitare fuori da un uomo per il suo aspetto… pensa a sfoggiare un look perfetto sapendo che a lui piacerà, invece di arrendersi all’evidenza di un rapporto inesistente. Ci penserà un’amica a spingerla verso una saggia decisione: quella di uscire per i fatti suoi e rimescolare le carte della sua vita.

Federica Pacela per iGossip.it

Chi sono i tuoi cantanti preferiti?

Principalmente amo la musica latina… mi piace il suo ritmo e ciò che trasmette. Maluma, KAROL G e Ozuna, questi sono tra i miei preferiti. In Italia amo Laura Pausini, artista pazzesca che mi ha accompagnato nella mia infanzia.

Qual è il tuo genere musicale preferito?

Sono stata una discotecara di quelle “zarre”, da ragazzina. Ora adoro la musica spagnola e il reggaeton: mi danno allegria, scacciano i pensieri pesanti, mi fanno venire voglia di ballare. Sono soggetta a sbalzi d’umore, ho sempre bisogno di leggerezza e la musica con un bel ritmo mi rigenera.

Stai già pensando al secondo singolo o vorresti promuovere al meglio Vai col tanga?

È presto per pensare a un altro pezzo, ma se deciderò entro breve non sarà per il successo o l’insuccesso di “Vai col tanga”, ma perché mi divertirà, come mi ha divertito (tanto) incidere questa canzone! Certo, il successo è un bello stimolo, ma per come sono fatta io l’insuccesso può esserlo altrettanto. Un giudizio negativo è uno stimolo a fare meglio. Che la strada del successo sia sempre lastricata di fallimenti non lo dico io, lo hanno detto personaggi di successo in ogni settore. Per essere il mio primo tentativo sono già contenta!

Quali saranno le tue prossime sorprese per i tuoi numerosi follower? Ci potresti spoilerare qualcosa?

Non mi piace parlare prima del dovuto, ma posso dire che ho diversi progetti in fase di valutazione. Seguitemi sui miei social per non perdervi le news…