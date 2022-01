Festival di Sanremo 2022 di Amadeus: Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi non ci saranno

Festival di Sanremo 2022 di Amadeus, ultime news e anticipazioni. La famosa conduttrice Alessia Marcuzzi, la celebre ereditiera e socialite Elettra Lamborghini e la nota presentatrice Elisa Isoardi non ci saranno sul palco dell’Ariston. Tutte e tre non affiancheranno Amadeus durante la prossima edizione della kermesse canora nazional popolare. Il settimanale di cronaca rosa Chi aveva più volte lanciato il rumor su La Pinella come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 di Amadeus, ma a quanto pare non ci sarà.

Amadeus – Foto: Facebook

Per Alessia Marcuzzi sarebbe stato un gradito ritorno sul palco con Amadeus, con cui in passato aveva condotto il Festivalbar. “Gli occhi del conduttore sono caduti su Alessia Marcuzzi a cui vorrebbe proporre la co-conduzione per tre serate“, si leggeva sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Qualche giorno fa il giornalista Giuseppe Candela ha raccontato tutto ciò su Dagospia: “Il settimanale Chi aveva svelato e poi addirittura rilanciato la certezza Alessia Marcuzzi, ci aveva pensato il Corriere della Sera a smentire l’ipotesi, noi possiamo aggiungere che si tratta di un nome mai vagliato”.

E poi ancora: “Lo stesso giornale aveva anche accennato all’ipotesi Amazon, anche questa per ora non troverebbe conferme. Tornando al Festival non saranno tra le co-conduttrici Elettra Lamborghini, svelata dal Messaggero, e nemmeno Elisa Isoardi, anche in questo caso nome mai finito sul tavolo. A differenza di quanto accennato dal settimanale Chi, Tommaso Paradiso non sarà il co-conduttore di Sanremo 2022. La sua presenza sarebbe prevista ma in un ruolo differente”.

Sanremo 2022 di Amadeus: la lista dei cantanti

Elisa

Dargen D’amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Noemi

Hignsnob feat Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even