FKA Twigs, Shygirl e Kendall Jenner protagoniste della campagna Burberry per la borsa Olympia

FKA Twigs, Shygirl e Kendall Jenner sono le protagoniste della campagna Burberry per la borsa Olympia, che sono state immortalate da Inez and Vinoodh. “Durante la progettazione dell’Olympia – spiega il direttore creativo della maison Riccardo Tisci – volevo creare forma perfetta di una borsa, qualcosa che potesse catturare l’essenza della femminilità”.

La cantautrice britannica FKA Twigs, la rapper inglese Shygirl e la supermodella Kendall Jenner sono le tre protagoniste della nuova campagna Burberry firmata da Inez and Vinoodh, che celebra la borsa-iconica modello Olympia.

Tisci aggiunge: “Quindi, per la campagna, ho voluto celebrare tre donne incredibili che fanno parte della mia vita e che incarnano il potere e la bellezza dell’energia femminile: FKA Twigs, Kendall e Shygirl. Sono donne incredibilmente talentuose e sicure di sé, e hanno una naturale fierezza rapper determinazione nel ritagliarsi i propri percorsi, ciascuna esprimendo liberamente la propria originalità attraverso la propria creatività”.

La borsa ha una curva a mezzaluna che si modella strettamente contro il corpo, un’aura atletica raccontata attraverso il suo arco definito. La forma strizza l’occhio al passato con un tocco di classicità moderna. La borsa a tracolla è rifinita in pelle liscia e realizzata in Italia. FKA Twigs, Kendall e Shygirl appaiono in una serie d’ immagini e in un video su uno sfondo minimalista di marmo e classico beige Burberry, tre donne incarnano l’energia femminile, la forza, la sensualità e la libertà di espressione.

“Ci siamo subito allineati con Riccardo nel fare dell’idea di forza interiore il fulcro di questa campagna. L’uso dei classici codici Burberry rielaborati in un nuovo look aiuta a dare vita a questo messaggio di forza e speranza”, raccontano Inez e Vinoodh che per la campagna hanno scelto un setting davvero minimale, sfondo di marmo e il classico color beige della Maison inglese.

La nuova borsa di Burberry è disponibile in store in tutto il mondo e online.