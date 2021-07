Francesca Cipriani è felicemente fidanzata con Alessandro Rossi: “Gentile e semplice come me”

Francesca Cipriani è felicemente fidanzata con Alessandro Rossi. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi è davvero entusiasta della sua nuova relazione d’amore con l’imprenditore edile. L’ex concorrente maggiorata del reality show, il Grande Fratello, ha parlato della sua nuova relazione d’amore durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini. La vincitrice della seconda edizione de La Pupa e il Secchione, Francesca Cipriani, è al settimo cielo.

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

L’ex gieffina ed ex naufraga vip Francesca Cipriani ha dichiarato al settimanale di gossip Chi: “Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena. Poi non ci siamo più lasciati. E tra il primo e il secondo incontro ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

Le famiglie hanno benedetto la loro relazione e per ora Luca è pendolare per amore, ma da Cesenatico, dove lavora come imprenditore edile, si traferirà a Milano per convivere con Francesca Cipriani: “Alessandro è gentile, è pulito dentro, è semplice. Come me! Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità. Molti pensano che la donna di spettacolo sia sempre una che se la tira, invece io sono sempre stata così. E lui me lo ha detto, tu non sei stata intaccata da un certo ambiente. (…) Alessandro è un campione di tenerezza. Fa su è giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Adesso però vogliamo vivere insieme qui a Milano. Mi merito la felicità. Incrociamo le dita, glielo dico: sono felice”.

Intanto Francesca si è sottoposta a una nuova operazione. L’ex pupa e showgirl aveva annunciato nel salotto tv di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque: “L’11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo li porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima Kim Kardashian. Poi farò glutei molto strong. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian!”.

Auguri!