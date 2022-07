Francesco Totti e Blasi separati, Alex Nuccetelli rivela: “Hanno aspettato che Ilary terminasse l’Isola dei famosi”

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati ufficialmente in modo consensuale pochissimi giorni fa. Ora spuntano alcuni dettagli sulla loro rottura, scontata e preannunciata già a febbraio 2022 quando era diventata di dominio pubblico la relazione extraconiugale dell’ex calciatore della Roma Francesco Totti con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Facebook

L’ex compagno di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli, ha rivelato a Il Messaggero: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato. C’è una somiglianza tra Ilary e Noemi, sono due bellissime donne entrambe, non si può negarlo. Una cosa però la voglio dire – ha continuato il bodybuilder e amico di Totti -. Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall’inizio e con Noemi non è stata solo una storia di una sera, si tratta di qualcosa di importante“.

Alex Nuccetelli – Foto: Instagram

“Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma – ha continuato -, l’Isola dei famosi. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca”.

Ha poi ricordato un aneddoto: “All’inizio Ilary, che lavorava, a Milano si tirò indietro, era fidanzata con un modello. Poi la storia con questo modello finì e dopo due mesi si diede il primo bacio con Francesco. Sa quando è successo? Derby vinto dalla Roma all’Olimpico, Totti mostra la maglietta con scritto ‘sei unica’. Era per Ilary. Lei era in tribuna d’onore, capì che stava succedendo qualcosa di importante. Ma lui è sempre stato quello che era più trascinato in questo rapporto, che l’ha desiderato di più. Certo, negli ultimi anni entrambi possono avere fatto scelte differenti, avere avuto altre storie, ma io penso che se fosse stato per Francesco, in fondo, questo matrimonio sarebbe continuato. Sia chiaro, lo dico con grande rispetto per entrambi”.

Per poi concludere: “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni” e di figura di mer** per i giornali e i giornalisti.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore. Fabrizio Corona ha accusato Ilary Blasi di essere opportunista e falsa su Instagram Story: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Anche la nota giornalista, opinionista tv e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha silurato Ilary Blasi social: “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima. Se ti dispiace per i tuoi figli, se li vuoi proteggere, puoi dire ‘mi spiace molto per quello che sto leggendo, sono questioni private che vorrei risolvere nell’intimità della mia famiglia, tutelando il più possibile i miei figli. Vi chiedo di tenerne conto, grazie’. E magari, se vuoi proteggerti e proteggere, eviti pure di sederti in un salotto tv”.

“I giornali fanno il loro lavoro – ha sottolineato Selvaggia -, che è dare una notizia. Si può discutere sul come viene data, ma non sulla legittimità di darla, specie se si parla della separazione della coppia più nota, più involontariamente e VOLONTARIAMENTE esposta del mondo dello spettacolo. Quando si decide di regalare molto di sé al sistema, poi non si può pretendere di avere il controllo di ogni notizia. Non possiamo decidere di avere copertine e like per ciò che ci piace e un telo nero sopra quello che non ci piace. Ci sono molte persone in questo ambiente che non regalano nulla al pubblico del proprio privato e hanno addosso attenzioni meno morbose. Insultare i giornali, se dicono una verità sgradita, non è un buon modo per difendersi”.

Ha poi concluso: “È un modo molto sgradevole di buttarla in caciara. Esiste, volendo, la smentita anche bugiarda che non offende il lavoro altrui, quello per giunta che ti fa comodo quando devo promuovere un programma o una foto venuta bene. E chi dice che i giornali dovrebbero farsi i fatti loro, beh amici miei: se ti sposi in diretta su Sky, anche il tuo divorzio sarà in diretta su Sky. Dura lex, sed lex”.