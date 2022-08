“Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno un accordo”, spunta un’indiscrezione clamorosa sulla coppia vip più chiacchierata e discussa dell’estate 2022. Secondo il quotidiano Il Messaggero, che ha pizzicato i due innamorati vip in vacanza su litorale romano, l’ex capitano della Roma e la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi avrebbero un patto: tenere segreta la relazione fino alla definizione delle pratiche della separazione dell’ex fuoriclasse della Nazionale italiana di calcio con Ilary Blasi.

Solo in quel momento, Totti e Noemi Bocchi vivranno la loro liaison alla luce del sole. Nello scorso numero del settimanale di cronaca rosa Chi, diretto dal giornalista e conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, si sono viste nuove foto dell’ex calciatore romanista uscire dalla casa romana di Noemi Bocchi, prima che il Capitano si trasferisse a Sabaudia nella sua lussuosa dimora.

Noemi avrebbe rinunciato alle sue consuete vacanze in Sardegna per restare vicino a Totti, prendendo in affitto un appartamento in residence nelle vicinanze della località balneare. Sempre le indiscrezioni che circolano in rete riferiscono che la Bocchi sia stata vista salire su uno yacht ormeggiato al largo, dove è rimasta per diverse ore, prima di far ritorno al residence.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

“Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, aveva detto a Il Messaggero.