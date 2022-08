Francesco Totti e Noemi Bocchi si vedono di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto. Lo rivela il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia secondo cui l’ex capitano della Roma ed ex calciatore della Nazionale italiana avrebbe assunto un bodyguard per tutelare la sicurezza e la privacy della sua nuova fidanzata.

“La Bocchi è stata vista insieme ad un accompagnatore piuttosto robusto. Stando a quanto si mormora, sarebbe un bodyguard. Francesco Totti l’avrebbe messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla. Un pensiero per aiutarla a tenere lontani tutte le persone non desiderate. – si legge su Dagospia – Una strategia che sta funzionando visto che Totti e Noemi non sono mai stati paparazzati insieme. Eppure stando alle nuove indiscrezioni i due continuerebbero a vedersi di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto per tutelare l’ex capitano giallorosso”.

“I due avrebbero un accordo segreto. Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma. Ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Loro ufficializzeranno il rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Non prima di quel momento. – riporta Dagospia – Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c’è un patrimonio non indifferente. Per questo la situazione non è facile”.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

“Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, aveva detto a Il Messaggero.