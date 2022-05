Gabriel Garko ha rivelato che è gay da sempre e ha invitato la sua collega vip ed ex fidanzata “mediatica” Manuela Arcuri a liberarsi da certi condizionamenti. Il bellissimo, famoso e amato attore è tornato a parlare del suo coming out e della sua carriera durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Gabriel Garko ha spiegato: “Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo. Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati”.

Oggi Gabriel Garko è felicemente fidanzato con Matia Emme, ma il passato non si dimentica: “Questa vita mi aveva spinto 17 anni fa a comprare una villa a Zagarolo. Un posto lontano da tutti, dove poter essere me stesso… Avevo una relazione con un ragazzo che si chiama Riccardo. Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva mezza passeggiata a poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme”.

Dopo il coming out di Garko, Manuela Arcuri era praticamente scesa dalle nuvole. Sia a Verissimo che a Live – Non è la d’Urso l’attrice aveva dichiarato di non aver mai saputo nulla dell’omosessualità del collega: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata“.

Ora Garko al settimanale Oggi l’ha invitata ad essere più libera: “Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”.