Gabriele Marchetti ritira la denuncia dopo il risarcimento da RTI: “Paolo Bonolis ha chiamato sua moglie e suo figlio”

Gabriele Marchetti ha ritirato la denuncia dopo il risarcimento da RTI. L’uomo è rimasto paralizzato dopo l’incidente avvenuto a Ciao Darwin il 17 aprile del 2019, quando l’uomo cadde dai rulli ferendosi gravemente. Da quel maledetto giorno, la sua vita è cambiata per sempre e radicalmente. Il concorrente è rimasto paralizzato durante la prova del Genodrome.

Gabriele Marchetti e Paolo Bonolis – Foto: Biccy

Tutto è cambiato da quel terribile giorno. Qualche settimana fa Gabriele Marchetti aveva rivelato al Corriere della Sera: “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”.

Dopo questa intervista al Corriere della Sera, Paolo Bonolis ha contattato sia la moglie che il figlio di Gabriele Marchetti.

L’ha rivelato l’avvocata dell’uomo, Federica Magnanti, sempre al Corriere della Sera: “Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito”.

Nonostante la denuncia presentata da Gabriele Marchetti contro i responsabili della trasmissione sia stata ritirata (in seguito ad un cospicuo risarcimento), resta in corso il processo penale. Processo che vede quattro persone imputate e accusate di lesioni gravissime. Fra loro ci sono Sandro Costa e Massimo Porta (della società RTI di Mediaset), Massimiliano Martinelli (Maxima) e Giuliano Giovannotti (Sdl 2005), che si occuparono delle attrezzature e della selezione dei partecipanti.

A presto con nuove news e indiscrezioni di attualità, musica, tv, gossip, cinema, spettacolo e moda. Stay tuned su IGOSSIP.it!