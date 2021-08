Gemma Galgani parla di stagione faticosa: il rumor spiazzante su Isabella Ricci

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne ha parlato di stagione faticosa al settimanale di cronaca rosa e televisione Nuovo Tv. L’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti è alle prese con un’estate rilassante e in compagnia delle amiche di sempre tra cui la dama Ida Platano: “E’ stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i raggi di luce e speranza”. Gemma Galgani è pronta ancora una volta, a sedersi nel parterre del programma e di trovare il suo cavaliere per la vita.

Gemma Galgani in abito multicolor – Foto: Instagram

Sempre il settimanale Nuovo Tv ha svelato le dichiarazioni di una persona della produzione del chiacchierato e discusso programma pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, che ha rivelato: “Sarà Isabella Ricci la nuova star a settembre”. Queste le parole sull’imprenditrice romana che è volto già molto amato sia all’interno che fuori dagli studi di Canale 5.

Intanto Gemma ripensa all’ex cavaliere Marco Firpo. Gemma Galgani ha infatti dichiarato di recente a Uomini e Donne Magazine: “Sono ancora lontana da Torino e, nonostante Roma sia diventata la mia seconda casa, anzi da tempo anche la prima, avverto la mancanza delle mie sorelle che sono il mio mondo […] Mi aspetta un weekend con Ida alla Spa, per quelle coccole a cui non donne non sappiamo proprio rinunciare […] Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.), ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

