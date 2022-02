GF Vip 6, ultime news e anticipazioni. Il bellissimo e intrigante attore, modello e fotografo di moda Alex Belli è tornato nella Casa più spiata e famosa d’Italia per pochi giorni su volontà del conduttore e autore tv Alfonso Signorini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha spiegato alla moglie Delia Duran i motivi della lite in tv con il conduttore tv e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi.

Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio del GF Vip – Foto: IlSussidiario.net

Lo scontro durissimo in tv tra Alex Belli e Alfonso Signorini aveva fatto molto parlare sia dentro che fuori la Casa del GF Vip 6. “Ok adesso però anche basta – aveva detto Signorini ad Alex -. E per fortuna che stasera tu non volevi proferire parola e avevi scelto la strada del silenzio. Adesso puoi anche uscire se vuoi. Ok esci pure, autori lo potete accompagnare fuori di qui? Scusate tutti, ma io non riesco a lavorare in questo modo. Siamo in diretta e non posso andare avanti così. Alex vai pure, vattene fuori. E ti dico che puoi andare a fare l’imbonitore altrove, ma non qui. Perché prima di tutto serve il rispetto per il pubblico“. I due hanno poi fatto pace nel corso della successiva puntata del reality show di Canale 5.

Ora l’attore della soap opera CentoVetrine ha fatto chiarezza con Delia Duran: “Tu invece di capirmi e stare dalla mia parte stavi qui e remavi contro di noi. Una volta ti ricordi che ho anche lasciato lo studio? Tu hai pure detto che ho fatto bene. Quando sono andato fuori dallo studio hai detto ‘bravo bene così!’. Io e Alfonso Signorini abbiamo discusso perché mi metteva alle strette. Sono sbottato perché mi sono sentito pressato. Quando io in realtà ero già stato chiaro su tutto. Perché alla fine per mettere il punto ho dovuto mandare un cavolo di aereo”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 6!