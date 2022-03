GF Vip 6, ultime news e anticipazioni. La bellissima modella e showgirl venezuelana Delia Duran ha rivelato che il suo partner Alex Belli con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Soleil Sorgé è andato oltre i limiti, ma lo ama. Delia Duran si è confidata con Barù e ha dichiarato di essere più forte di prima, rivelando che se fuori dal reality show di Canale 5 la sua chiacchieratissima storia d’amore con Alex Belli dovesse finire se ne farebbe una ragione.

La gieffina vip venezuelana è stata molto chiara: “Soffrire in quel modo per Alex da un certo punto di vista mi ha fatto crescere. Se un domani non staremo più insieme non soffrirò più come prima. Non muoio più per lui. Ero in un tunnel senza uscita pochi mesi fa. Invece stando qui ho capito tante cose e sono cambiata. Io lo amo, però se non è destino me ne farò una ragione. Sono super felice però di aver fatto questo percorso, perché mi è servito tanto”.

Ha poi sottolineato: “Alex si doveva fermare prima e non arrivare a quel punto. Facendo così mi ha mandata in confusione e ho riflettuto molto. Lui non ha fatto solo una dinamica finta con Soleil, era tutto vero, per questo sono andata in tilt e ho messo tutto in discussione”.

La gieffina ha poi asserito: “Sono innamorata di lui e voglio capirlo, lui qui non ha giocato. Molte donne avrebbero chiuso del tutto dopo quello che ha fatto. In Italia c’è una concezione di amore di un certo tipo. Lui ha una visione come la mia, però questo non significa che sarà per sempre. Se io esco di qui e capisco che lui non mi piace più, non soffro più come prima e lo lascio. Ora sono consapevole che senza di Alex la mia vita continua – ha puntualizzato -, io posso vivere senza di lui. Ho preso consapevolezza e questa cosa prima non la riuscivo a capire. Questo stacco fisico con lui mi è servito. Ho sofferto tanto, però so che senza di lui potrei stare se non lo amassi più”.

