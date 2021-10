GF Vip 6, il manager Alberto Cellerino a IGOSSIP.it: “Credo che Alex Belli abbia confuso cose dette da me con cose riferite da terzi”

GF Vip 6, ultime news e anticipazioni. In questi ultimi giorni hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate dal famoso attore, modello e fotografo di moda Alex Belli su Alessandro Rossi, il fidanzato dell’ex pupa e showgirl maggiorata Francesca Cipriani. Che cosa ha dichiarato l’ex protagonista della soap opera di Canale 5, CentoVetrine? L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Alessandro Gabelli ha confidato un retroscena sull’ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani nella Casa più spiata d’Italia al suo amico e coinquilino Manuel Bortuzzo.

Alex Belli, Alessandro Rossi, Francesca Cipriani e Fabrizio Corona – Foto: Tuttosulgossip.it

“Non sta un giorno solo”, ha affermato Alex Belli. “No, diventa un concorrente. Te lo dico io“, ha risposto Manuel Bortuzzo. “Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”, ha aggiunto l’attore.

Il marito della sensuale modella e attrice venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez detta Delia è stato poi costretto a scrivere il nome in questione sul tavolo mimando le lettere con le dita formando, così, il nome Corona visto che il nuotatore non aveva capito a chi l’attore si stesse riferendo…

I video sono diventati immediatamente virali su Twitter, scatenando una raffica di reazioni.

GF Vip 6, il manager di Alex Belli fa chiarezza

Oggi noi di IGOSSIP.it abbiamo contattato e chiesto delucidazioni direttamente al manager dell’attore Alex Belli e della showgirl Francesca Cipriani, Alberto Cellerino. Ecco cosa ha dichiarato ai nostri microfoni: “Ho letto di alcune ricostruzioni che mi hanno lasciato stupito e divertito. Al netto di eventuali circostanze a me non note, credo che ci sia stata un po’ di confusione, non solo su siti di gossip e informazione, ma anche da parte di Alex Belli – ha continuato Cellerino – che credo abbia confuso cose dette da me con cose riferite da terzi. Confermo di aver seguito in prima persona, come manager di Francesca Cipriani, le sorprese e l’ingresso di Alessandro”.

Stay tuned per saperne di più sui personaggi del GF Vip 6.