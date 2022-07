GF Vip 7, ultime news e anticipazioni. Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato su Dagospia che l’ex star del Bagaglino, Pamela Prati, avrebbe fatto cadere il contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso per poter così partecipare senza problemi come concorrente della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Candela ha rivelato: “Ora Pamela Prati è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso. La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato, ma almeno non prendeteci in giro”.

Il giornalista Santo Pirrotta ospite a Ogni Mattina ha parlato della trattativa aperta fra il reality show e la showgirl: “Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi”.

Ma non è finita qui! Pamela Prati vorrebbe partecipare al prossimo Festival di Sanremo di Amadeus. Al Corriere della Sera ha svelato: “Come concorrente o come co-conduttrice, in entrambi i casi sarei felice”.

Sullo scandalo Mark Caltagirone ha ammesso: “Ho subìto una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me. Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate. Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti”.

Per poi concludere: “Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta“.