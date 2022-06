GF Vip 7 ultime news e anticipazioni: “Alfonso Signorini vuole Gemma Galgani e Giorgio Manetti”

GF Vip 7 ultime news e anticipazioni: il conduttore del famoso e popolare reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, vorrebbe come concorrenti Gemma Galgani e Giorgio Manetti. L’indiscrezione è stata diffusa dal direttore del settimanale Nuovo Tv, Riccardo Signoretti.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

L’ex coppia d’oro e mediatica di Uomini e Donne approderà al GF Vip 7? Riccardo Signoretti ha rivelato: “Da tempo si parla di un addio di Gemma a Uomini e Donne e accettare l’offerta del GF Vip potrebbe essere l’occasione giusta per lasciare la trasmissione pomeridiana con una certa classe. Senza contare che entrando nella Casa più spiata d’Italia la Galgani avrebbe una visibilità ancora più grande. Per vivacizzare fin da subito le dinamiche Signorini avrebbe pensato di proporre un accordo anche a Giorgio Manetti, vecchio amore di Gem”.

Per poi sottolineare: “L’ex Cavaliere, tornato di recente single, si è detto titubante per via del numero dei giorni da trascorrere nel bunker di Cinecittà ma non è del tutto contrario all’idea. Pure perché partecipare al Grande Fratello Vip regalerebbe al Gabbiano tanti vantaggi dal punto di vista professionale ed economico”.

Resta il fatto che lo scorso anno l’ex compagno di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, aveva rifiutato la proposta degli autori del GF Vip: “No, non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip. Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti. Sinceramente, penso che far parte di quel tipo di intrattenimento televisivo non faccia per me, quindi anche se avessi deciso di partecipare sarebbe stata perlomeno una forzatura ed anche una presa in giro per il pubblico”.

Quest’anno cambierà idea? Staremo a vedere!