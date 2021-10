Giucas Casella fa coming out: “Sono stato anche con un uomo, per me è normalissimo”

Giucas Casella ha fatto coming out durante una chiacchierata con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il 71enne illusionista e personaggio televisivo italiano ha confessato di aver avuto rapporti omosessuali nel suo passato. Il compagno dell’ex annunciatrice tv e attrice e doppiatrice Valeria Perilli ha un figlio, James Casella.

Giucas Casella – Foto: Facebook

Il gieffino vip Giucas Casella ha dichiarato: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no”.

Il concorrente illusionista del GF Vip 6 ha poi aggiunto: “Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Di recente fecero molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Giucas su Amanda Lear agli altri coinquilini della Casa del GF Vip 6: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? – riportava www.Biccy.it – Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”.

