Adele è irriconoscibile: ha perso 45 chili grazie alla dieta Sirt

Adele è davvero irriconoscibile. La celebre cantautrice britannica è riapparsa sui social in occasione del suo 32esimo compleanno e i fan hanno fatto fatica a riconoscerla. Ma Adele Laurie Blue Adkins ha stupito davvero tutti. In pochi mesi è riuscita a perdere ben 45 chili!

Adele - Foto: Instagram Adele - Foto: Instagram

Lo scatto social davvero sorprendente è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Grazie per l’affetto che mi avete fatto arrivare per il compleanno. Spero che stiate tutti bene durante questo periodo pazzesco. Vorrei mandare un ringraziamento speciale a tutti gli operatori sanitari che stanno rischiando la loro vita per noi! Siete dei veri angeli”. Tantissimi commenti positivi ed entusiastici da parte di fan e amici vip.

Il tabloid britannico Daily Mail ha spiegato che la famosa e amatissima artista ha deciso di cambiare regime alimentare, seguendo la dieta Sirt, e anche quello di allenamento. Questa dieta prevede circa 1.000 calorie al giorno nel suo caso, oltre ad un lavoro fitness di pilates ed esercizi.

Il regime alimentare, noto come dieta Sirt, è stato ideato dai nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten e si basa sulla stimolazione delle sirtuine, un gruppo di geni capaci di stimolare il metabolismo e bruciare i grassi, provocando la perdita di peso (i geni della magrezza). Inoltre prevede due fasi di una durata complessiva di tre settimane, a seguito delle quali è possibile iniziare a includere alimenti a base di carne. Prima di intraprenderla occorre consultare il proprio medico curante e farsi guidare da un nutrizionista.

Tanti cambiamenti per Adele, dopo la separazione dal marito. Dopo sette anni di unione e un figlio, lo scorso anno la cantante si è separata dal marito Simon Konecki, co-fondatore di Life Water, una marca di bottiglie di acqua nel Regno Unito.