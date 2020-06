Afef si è fidanzata con Alessandro Dal Bono: prima foto social di coppia

Afef si è fidanzata con Alessandro Dal Bono. La 56enne showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana è legata al manager di una grande azienda farmaceutica da un anno e mezzo. La prima foto social della coppia vip arriva qualche mese dopo la notizia del divorzio da Marco Trochetti Provera, a cui è stata legata per ben diciassette anni.

La mamma vip di Sammy ha condiviso un dolcissimo e tenerissimo scatto social sul suo profilo Instagram che la ritrae con Alessandro Dal Bono al tramonto.

Con molta probabilità dopo la pandemia da Covid-19, Afef e Alessandro Dal Bono si uniranno in matrimonio.

Per Afef si tratterebbe del quarto matrimonio: è stata già sposata giovanissima in Tunisia. Arrivata in Italia è andata all’altare con l’avvocato Marco Squatriti, poi, dopo il divorzio, è arrivato il legame con Tronchetti Provera. A novembre 2018 i due hanno ufficializzato il divorzio.