Al Bano Carrisi sul ritorno di fiamma con Loredana Lecciso: “Il gossip lo lascio ad altri”

Al Bano Carrisi è tornato a commentare il presunto ritorno di fiamma con Loredana Lecciso durante una recente intervista rilasciata al programma radiofonico Un Giorno da Pecora. Il gossip sulla presunta reunion della coppia vip del jet set italiano è tornato in auge negli ultimi tempi.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - Foto: Instagram Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso - Foto: Instagram

Il cantante di Cellino San Marco è stato piuttosto duro: “Il gossip lo lascio ad altri, facciano quello che vogliono. Ne ho le scatole piene di quanta schifezza devo leggere…”.

Il celebre cantautore pugliese ha poi spiegato di essersi mantenuto in grande forma durante questo periodo: “Faccio dieci km al giorno, tutti i giorni, ho perso quattro chili e ne voglio perdere altri cinque”. Si è messo a dieta? “Si, mi ci sono messo, ho fatto una dieta a base di insalate, pesce alla griglia e moltissima frutta. In particolare il mango, che amo molto”. Con la partenza della Fase 2 anche lei come molti italiani è corso a tagliarsi i capelli dal barbiere? “Non ne ho bisogno – ha spiegato Al Bano -, i capelli me li taglio da solo, e lo faccio anche bene”. E come fa a tagliarseli da solo anche di dietro? “Dietro si arrangiano, tanto non li vedo…”.

Per quanto riguarda il discorso relativo all’app Immuni, Carrisi ha dichiarato che sarà uno dei primi a scaricarla.