Alena Seredova e il tradimento di Gianluigi Buffon: “L’ho saputo alla radio”

Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento subìto dall’allora marito Gianluigi Buffon a Vieni da me, il programma Rai condotto da Caterina Balivo. La showgirl ed ex modella ceca naturalizzata italiana ha dichiarato: “Il tradimento di Buffon? L’ho saputo alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre. Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.

Per poi rivelare: “A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo – ha dichiarato la showgirl ceca -. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato”.

Dopo la rottura con Buffon, Alena è legata all’imprenditore Alessandro Nasi: “Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con tutto il mondo, con tutti gli uomini, era triste e frignava sempre. Ha avuto la pazienza di farla rifiorire. Sono stata una persona super fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”. Ora si attende il lieto annuncio.

Redazione-iGossip