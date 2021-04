Alena Seredova esalta Alessandro Nasi: “Lui capisce le donne”

Alena Seredova ha esaltato il compagno Alessandro Nasi in alcune storie di Instagram condivise con i suoi numerosi follower. La 43enne showgirl, modella, attrice e dirigente sportiva ceca naturalizzata italiana ha scritto che il suo principe azzurro capisce le donne. Per caso Alena Seredova ha voluto lanciare una stoccata al vetriolo indirettamente al suo ex marito, l’ex portierone della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Buffon?

E che cosa ne pensa dei suoi fan feticisti? “Per me è un po’ incomprensibile perché i miei piedi sono sempre stati il mio punto debole – ha ammesso Alena -, il mio complesso, perché non mi piacevano, quindi non li capisco”. Ora l’ex conduttrice del programma tv di Italia 1, Le Iene, accetta i suoi difetti: “Mi ha aiutato molto l’età, la maturità”.

In merito al lavoro la presentatrice tv e showgirl ha asserito: “Avrei potuto fare molto di più, ho sprecato il tempo, ma va bene così, sono soddisfatta”. Di certo non parteciperebbe a un reality show: “In questo momento no, poi cosa accadrà tra qualche anno non so: adesso no perché non ce la farei senza i miei ragazzi”.

Alena vorrebbe però girare un altro film poiché avendone girati 7 è per lei sempre un’esperienza meravigliosa.