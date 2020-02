Alena Seredova parla della gravidanza e del matrimonio con Alessandro Nasi

Alena Seredova ha parlato della gravidanza e del matrimonio con Alessandro Nasi durante un’intervista concessa al settimanale F. La 41enne showgirl ed ex modella ceca naturalizzata italiana diventerà di nuovo mamma a giugno quando darà alla luce un altro bebè.

Il 45enne manager torinese, figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert, sorella di Maurizio, il padre naturale di Carla Bruni Tedeschi, le darà il terzo figlio, dopo i primi due avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon.

Alena ha parlato della sua storia d’amore con Alessandro, cugino di John Elkann e del fratello Lapo Elkann, rivelando che si sono conosciuti grazie alla sua amica Lavinia Borromeo.

“Penso di essere stata la sua conquista più difficile – ha confidato Alena -, avevo creato un muro. E un bel giorno, ho capito che lui è il mio uomo, l’unico sulla terra che mi poteva salvare. Non sono una donna da avventure, in lui ho visto un porto sicuro”.

Alena e Alessandro non vedono l’ora di abbracciare il loro bambino. “Per fare un passo così importante – ha spiegato la soubrette – devi avere delle certezze. La cosa strana è che è arrivato adesso, quando forse non me lo aspettavo nemmeno più. Quando lo abbiamo cercato non è arrivato subito, io poi ho sempre detto che non capisco chi fa i figli tardi…”.

Al momento non pensano al matrimonio: “Non ne abbiamo ancora parlato. Il bebè è più importante per una coppia. Un figlio è per sempre”.