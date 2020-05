Ambra Angiolini parla di Max Allegri a Maurizio Costanzo: “Siamo itineranti”

Ambra Angiolini ha parlato di Max Allegri e di tanto altro ancora durante L’intervista rilasciata al celebre conduttore tv Maurizio Costanzo. La famosa attrice ed ex showgirl di Non è la Rai è davvero innamorata e felice.

La mamma vip di Jolanda e Leonardo, avuti dalla relazione d’amore con l’ex compagno Francesco Renga, ha dichiarato a Costanzo: “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa. Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia. Sono innamorata!”.

Ambra ha confessato che era molto gelosa di Renga perché è sempre stato un uomo molto desiderato e molto voluto. Sul suo mentore Gianni Boncompagni ha dichiarato: “Con lui, come con tutti gli uomini della mia vita, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire: mi sentivo sempre stupida”. E poi ancora: “Poco prima che se ne andasse, ci siamo visti un po’ di volte e mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto… mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro”.

Cosa sogna per il suo futuro professionale? “Mi piace molto scrivere… Il Concerto del 1° Maggio sono riuscita a firmarlo come autrice e la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa ‘scritto da…’ con il mio nome: mi è partito il cuore… Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei… Magari sono meglio che da altre parti!”.