Andrea Iannone flirta con Natasha Tozzi, figlia del celebre cantautore Umberto. Nuova coppia vip all’orizzonte? Il motociclista, ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, è stato visto pranzare insieme alla figlia di Umberto Tozzi in un locale del centro di Milano. Poi sono usciti insieme e si sono diretti fuori città ognuno con la sua auto.

Natasha Tozzi è stata immortalata in versione catwoman con pantaloni in pelle neri aderenti, chioma bionda raccolta, mascherina nera calata sul viso. Andrea Iannone con la bella Natasha hanno finto di percorrere strade diverse, ma una volta raggiunta ognuno la propria auto si sono inseguiti in un percorso che forse li ha portati proprio a continuare la serata nella villa di Iannone a Lugano.

Sta nascendo un amore vip oppure è solo un bellissimo rapporto di amicizia? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!