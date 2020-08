Antonella Elia torna con Pietro Delle Piane: Selvaggia Lucarelli va all’attacco

Antonella Elia è tornata con Pietro Delle Piane. I due sono stati pizzicati insieme al mare dai paparazzi delle riviste di cronaca rosa, dopo il pandemonio verificatosi a Temptation Island. Sono in molti a credere che le sceneggiate al reality show di Canale 5 non erano altro che un copione già scritto e soltanto da recitare. L’irriverente, famosa e popolare opinionista tv e giornalista Selvaggia Lucarelli è andata subito all’attacco.

La giudice di Ballando con le Stelle ha scritto su TPI.it: “Bisogna riconoscerlo. Ci eravamo cascati. Eravamo certi che Temptation Island fosse la redenzione di Antonella Elia, l’occasione per dimostrare che non è una furbetta ma una donna con le sue fragilità e la sfortuna di aver incontrato un uomo che se ne approfitta per dominarla. E invece niente. Quando eravamo ormai convinti che lui gliene avesse dette troppe per meritare un’opportunità, quando abbiamo sentito: ‘Tra 10 anni Antonella finirà sola in una casa di riposo’ ed eravamo sicuri che a quel punto lei lo avrebbe mandato solo in un centro ortopedico, niente, lei tentenna. Le bastano un mazzo di rose acquistato dalla produzione a un semaforo e una lettera d’amore”.

Selvaggia Lucarelli ha poi aggiunto: “Non solo, dopo aver registrato questa patetica clip (…), torna con un’altra clip, questa volta da sola. Clip che potrebbe intitolarsi ‘ho letto i commenti sui social’, perché è chiaro che lei corregge il tiro dopo aver letto cosa pensano le persone della sua storia e del suo ‘fidanzato’. (…) Antonella ci delude profondamente. Registra un video sconclusionato in cui con una superca**ola per cui il buon Mike l’avrebbe per**lata selvaggiamente, sostanzialmente difende Pietro e dice che lui non è solo quello che s’è visto a Temptation, che ora lei si allontana un po’ perché ha offeso tutte le donne senza figli e che se se lo ripiglierà è solo una scelta sua”.

Per poi concludere: “In pratica un modo per accontentare tutti: follower, donne piccate e il fidanzato offeso dai commenti letti. Un modo, sostanzialmente, per dire: ci vediamo alla prossima puntata in qualche altro programma e ben retribuita per il seguito della saga, ‘che le case di risposo costano care, me l’ha detto Pietro’. Peccato”.

Manila Nazzaro ha difeso a spada tratta Antonella Elia. Valeria Marini ha dichiarato a Ogni Mattina che la sua acerrima nemica vip Antonella non ha rovinato soltanto il GF Vip, ma anche Temptation Island. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ed ex gieffino vip Antonio Zequila ha rivelato che Antonella e Pietro Delle Piane hanno recitato un copione scritto, tutto a uso e consumo della tv. Opinione molto simile a quella di Karina Cascella.