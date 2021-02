Antonio Candreva e Allegra Luna sono diventati genitori: è nato il piccolo Romeo. Il baby vip è nato l’1 febbraio. Sia la mamma sia il bambino stanno bene. Si tratta del terzo figlio per il 33enne calciatore italiano, centrocampista della Sampdoria, in prestito dall’Inter.

La bellissima notizia è stata annunciata sia da Antonio Candreva sia da Allegra Luna con una foto dolcissima su Instagram. In primo piano la piccola mano di Romeo poggiata sulle mani dei rispettivi genitori e in evidenza il braccialetto. La didascalia: “Romeo nostro”. Due parole che racchiudono l’amore e la felicità per questo momento tanto atteso.

All’annuncio della nascita del figlio, non sono mancati auguri e felicitazioni. La community della coppia è stata vicinissima ai due sin dall’annuncio dell’arrivo del secondo figlio. Alla nascita di Romeo, vi è stata un’esplosione di affetto ed entusiasmo. Non sono mancati commenti di stima anche dai volti famosi come gli ex colleghi di squadra Icardi e Politano, ma anche di celebrities quali Alessandro Cattelan, Alessandro Roia, Saturnino nonché i compagni di squadra.

Noi facciamo i nostri più cari auguri ai genitori vip e rivolgiamo un caloroso benvenuto al piccolo Romeo. Congratulazioni!