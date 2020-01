Aristide Malnati fa coming out: “Sono attratto dagli uomini”

Aristide Malnati ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 4 rivelando a Paolo Ciavarro di essere sentimentalmente attratto dagli uomini. I suoi veri amori infatti sono stati per altri maschi.

L’archeologo ha spiegato al figlio di Massimo Ciavarro: “In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione. I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne”.

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ha però sottolineato: “La grande partecipazione a livello sentimentale le ho provate solo con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico da persone più giovani. Io ho vissuto molti amori non corrisposti, forse infatuazioni. In realtà diventano anche ossessioni. Io ho cercato di farle finire prima”.