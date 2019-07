Barbara De Rossi ha subito le corna, ma non si è vendicata

Barbara De Rossi ha subìto le corna, ma non si è vendicata. La popolare e amata attrice è stata ospite di recente nel salotto tv di Pierluigi Diaco, Io e Te. Una delle protagoniste indiscusse del cinema e delle fiction tv ha confessato di essere stata tradita: “Sono una persona che crede nella fedeltà anche se ho subito le corna come tutte le donne, come tutte le persone. Ho affrontato il tutto con grande dolore, con grande dispiacere perché chi crede nella fedeltà, quando riceve le corna, ci resta molto male, ma non è che poi mi sono vendicata. Resto convinta della mia idea”.

Ora ha rivelato che sta vivendo una fase molto bella della sua vita sentimentale perché ha incontrato un uomo davvero speciale, il suo Simone.

Il suo più grande dolore che la accompagna per tutta la vita è quello di aver perso la mamma molto presto: “Ho perso la mamma quando lei aveva 52 anni e io 25 quindi molto presto. Era una donna molto forte e con un grande senso di accoglienza. I figli di tutti gli amici erano tutti accolti dai miei genitori che erano estremamente generosi”.

Barbara non ama però la vita mondana: “A me piace la parte creativa, mi piace il rapporto con gli altri, con le persone che lavorano con me, ma ho uno strano legame con la parte mondana. Adoro i rapporti umani che si instaurano sul luogo di lavoro, ma quando ho finito, chiudo tutto e me ne vado a casa. Non riesco a curare anche la parte mondana del mio lavoro”.

Ha spiegato di essere sempre stata una persona estremamente sensibile e i suoi occhi sono uno specchio poiché non è riuscita a nascondere niente e i suoi occhi parlano chiaro.

Redazione-iGossip