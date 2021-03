Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sposano. Matrimonio in arrivo per il 27enne cantante italiano e la 23enne attrice e cantante statunitense. Dopo il lancio del suo singolo Finché le Stelle Non Brillano e dell’album California, Benjamin Mascolo ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo. La giovane star americana, conosciuta principalmente per aver interpretato Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e Paige Townsen nella serie teen drama Famous in Love, ha risposto “sì”.

In una serie di foto pubblicate su Twitter, Bella ha mostrato felice il suo bellissimo e lussuoso anello di fidanzamento per la gioia dei fan della coppia vip del jet set internazionale.

Benjamin e Bella sono innamoratissimi e felici. La loro storia d’amore appassiona milioni di fan. Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata del cantante italiano e dell’attrice statunitense. Stay tuned!