Camila Cabello e il primo ti amo social a Shawn Mendes

Camila Cabello ha rivolto il suo primo “ti amo” social al fidanzato nonché collega Shawn Mendes mediante il suo profilo Instagram. In occasione del 21esimo compleanno del cantante canadese, festeggiato lo scorso 8 agosto, la 22enne cantautrice cubana naturalizzata statunitense ha condiviso uno scatto dal sapore vintage che li ritrae insieme. «Buon compleanno a questo magico essere umano. Ti amo!!!», ha scritto Camila. La loro storia d’amore sta facendo impazzire milioni di fan in tutto il mondo.

I primi pettegolezzi erano cominciati a circolare dopo l’uscita del video di Señorita, lo scorso giugno, coincisa con l’addio tra Camila e il suo coach Matthew Hussey, al quale era legata da poco più di un anno. Una storia, quella degli Shawmila arrivata dopo anni di conoscenza. La prima collaborazione era stata per la canzone I know what you did last summer, nel 2015.

Redazione-iGossip