Capodanno 2021, Giulia De Lellis ha scelto la Svizzera: “Ecco come ho fatto”

Capodanno 2021: la web influencer e stilista Giulia De Lellis ha scelto la Svizzera per trascorrere l’ultimo giorno del 2020 e l’inizio del nuovo anno. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha respinto le critiche di chi l’ha accusata di usare trucchetti per uscire dalla zona rossa e superare il lockdown totale ed entrare in Svizzera.

Giulia De Lellis ha condiviso alcune foto che la ritraggono sulla neve sui social: ”Qui si può venire, ho chiamato la dogana e chiesto informazioni”.

L’ex fidanzata del deejay ed ex tronista Andrea Damante ha spiegato: ”Qui si sta molto bene, sono in Svizzera, sono entrata con tutti i permessi del caso perché si può venire presentando i tamponi all’entrata e in uscita. Con una serie di controlli qui si può stare. Ho chiamato semplicemente la dogana e chiesto informazioni. Sono senza mascherina perché qui all’aperto si può stare senza, nei luoghi chiusi invece è obbligatoria. Stasera saremo a casa, i ristoranti sono chiusi, ma io ho sempre preferito trascorrere il Capodanno in casa”.

Il 2020 si è concluso nel miglior modo possibile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip grazie alla sua nuova love story con il rampollo Carlo Gussalli Beretta.