Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? “Ma davvero, non sapevo”

Chiara Ferragni è incinta di Fedez del secondo figlio? La potente e influente stilista, modella e fashion blogger, in relax in vacanza a Ibiza assieme al marito Fedez e il piccolo Leone, ha commentato il post di un settimanale che la voleva di nuovo in stato interessante.

Fedez e Chiara Ferragni con il piccolo Leone Lucia - Foto: Instagram Fedez e Chiara Ferragni con il piccolo Leone Lucia - Foto: Instagram

“Voglia di un secondo figlio in casa Ferragnez: si inseguono le voci di una seconda maternità”, era la frase nella didascalia del post di anticipazione del settimanale. La mamma vip del piccolo Leone Lucia ha voluto subito bloccare l’effetto tam tam che si sarebbe scatenato sulla rete: “Ma davvero? – ha scritto ironicamente sul social -. Non sapevo, non vedo l’ora di leggere le news”.

La moglie del rapper ed ex giudice di X Factor ha poi condiviso nelle sue Instagram Stories alcuni video di anteprima del suo docufilm, “Chiara Ferragni Unposted”, diretto da Elisa Amoruso, in cui si parla della sua vita, dalla giovinezza al successo globale grazie alla rete che verrà presentato alla settantaseiesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

