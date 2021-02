Chiara Ferragni incinta di nuovo di Fedez: la figlia nella pancia fa un gesto incredibile

Chiara Ferragni è incinta di nuovo di Fedez: la figlia della celebre coppia vip del jet set nazionale e internazionale nella pancia ha fatto un gesto incredibile. Il pluritatuato rapper e produttore musicale ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower.

Nelle dolcissime e bellissime immagini, la bimba muove il visino e cambia espressione. Fino ad arrivare a un tenero sorriso. L’ex giudice del talent show X Factor e cantante in gara al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin ha commentato: «Mi sciolgo».

Immediati e numerosi i messaggi dei fan: «Come sorride, sembra già una bimba grande». E ancora: «Il sorriso finale mi ha ucciso». C’è anche chi ha sottolineato la somiglianza con papà Fedez: «Ha le stesse labbra». E ancora: «Tutta Fedez». Tra i commenti, anche la zia Valentina Ferragni che ha commentato: «Non vede l’ora di conoscere mamma e papà».

Come si chiamerà la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni? In una story, Chiara Ferragni ha spiegato che non vuole ancora rivelarlo, ma ha ammesso che in qualche video le può essere sfuggito oppure è stato Leone a dirlo…

Si chiamerà Rachele Lucia Ferragni? Stay tuned per saperne di più!